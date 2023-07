Autosalongis Georgi linti hoidnud mees sai 400 eurot trahvi

Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlichi sõnul juhtis isik mootorsõidukit, mille salongi peegli külge oli kinnitatud ja avalikkusele nähtav nn Georgi lint, mida loetakse agressorriigi sümboliks. Viru maakohus määras Erwan-Yannicule trahvi, otsust ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus. Nüüdseks on Erwan-Yannic esitanud Tartu ringkonnakohtu otsusele määruskaebuse riigikohtule. Riigikohus jättis määruskaebuse läbi vaatamata ehk jõustus Tartu ringkonnakohtu määrus. Alates sõja algusest on muutunud agressiooni toetava sümboolika, sh Z-sümboolika, Georgi lindi, Venemaa ja Nõukogude Liidu lipu, armee vormi ja varustuse ning nn rahvavabariikide lippude tähendus ja neile ei ole kohta vabas Eestis, on teatanud politsei.