Navalnõi toetajad püstitasid Vilniusesse vangikongi koopia, mida aga üritati kohe põlema pista

Karmi režiimiga Venemaa vangla kinnipidamiskambrit kopeeriva väljapaneku näol on tegemist kolm meetrit pika ja kaks meetrit laia ruumiga. Teatavasti on veetnud Navalnõi sarnases kongis vähemalt kuus kuud. „Seal pole absoluutselt midagi teha. Sooja vett ei anta, kogu aeg on nälg ning pikali olla ei saa. Need madalad toolid on valmistatud spetsiaalselt selleks, et põlved valutaks,“ sõnas Aleksei vend Oleg Navalnõi.