Milano hooldekodu põlengus hukkus kuus inimest

Reede varahommikul hakkas Casa dei Coniugi hooldekodus kõlama tuletõrjehäire. Ehkki põleng suudeti üsna kiiresti kustutada, osutus päästeoperatsioon aeganõudvaks katsumuseks. Seda mõistagi põhjusel, et hoonest tuli välja talutada kümneid eakaid inimesi, kellest paljudele valmistas liikumine suuri raskusi. Milano linnapea Giuseppe Sala mainis, et päästjad pidid kõik elanikud „peaaegu ükshaaval ja käsivarrest hoides“ välja tooma.

Teadaolevalt ei õnnestunud kõigil elanikel pääseda. Hukkus kuus inimest, vahendab BBC. Sala märkis, et kuus surmajuhtumit on väga palju, ent minna oleks võinud veel palju hullemini. Linnapea väitel puhkes tulekahju toas, kus elasid kaks naist. Nemad olid ka ainsad, kes hukkusid tules. Ülejäänud nelja ohvri (mehe ja kolme naise) surma põhjustas suitsumürgitus. „Suits on sama surmav kui tuli,“ märkis Sala.