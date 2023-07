Idüll oma koduaias! Mõnule välimullivannis üksinda, perega või üheskoos sõpradega

Väga populaarne on välimullivann just mugavuse tõttu, sest enam pole vaja iga kord vanni või tünni vett sisse lasta ja kütta mitmeid tunde. Välispaa vannis on vesi kogu aeg soe ning kui on soov mõnulema minna, tuleb vaid soojustatud kate maha võtta ja sisse hüpata. Vann ise hoiab vee sooja ja puhtana.

Eriti mõnus on tõik, et oma aias asuvat välispaad saab kasutada aastaringselt! Kuna vannil on sees ka küttekeha ja ümberringi soojustatud, siis toimib see justkui boiler. Teisisõnu, endiselt pole mitte midagi muud vaja teha kui soojustatud kate maha võtta ja sisse sulpsata. Mida külmem on väljas, seda mõnusam on soojas vannis viibida. Mullivannide kasutajad teavad rääkida, et erilised hitid on selged ööd kus saab lõõgastuda ja tähti vaadata... Tõeline idüll!

Kindlasti avaldab mullivannis olesklemine head mõju ka tervisele. Teadagi, et vesi on tervisele ja liigestele hea. Teine nüanss on aga see, et kiires elutempos kasvõi pool tundi mullivannis lõõgastumine aitab pead tühjendada ja uut energiat saada. Lõõgastumine on aga tasakaalustatud ja tervisliku elustiili osa. Nii lühikese ajaga ei jõuaks isegi spaasse sõita ja rõivaid vahetada – seega hoiad enda kodust mullivanni kasutades ka aega kokku.

Mullivann sobib igasugusesse aeda või terrassile – oluline on, et alus oleks loodis. Väga palju mõeldakse ka selle üle, kui suur soetatav mullivann peaks olema. Vanne on kahe kuni seitsme kohaga. Loomulikult tuleb siin arvestada perekonna suurusega, aga ka väikese pere puhul tasuks eelistada suuremat vanni. Isegi kui igapäevaselt pole kõik kohad vannis kaetud, siis pidude ajal on see igal juhul kõigi meelispaik. Niisiis oleks optimaalne eelistada viiekohalist vanni.

Milline välimullivann valida?