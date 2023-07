OTSEBLOGI | Türgi visiidil Zelenskõi otsib toetust Musta mere teraviljalepingu jätkumisele ja Ukraina liitumisele NATOga

Reede, 7. juuli. Käimas on sõja 499. päev. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtub täna Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, et arutada Musta mere teraviljalepingu uuendamist, mille suhtes on Türgi koos ÜROga tegutsenud vahendajana Ukraina ja Venemaa vahel. Venemaa on öelnud, et ei näe alust 17. juulini kehtiva lepingu uuendamiseks. Lepinguga on Venemaa lubanud Ukraina sõjast hoolimata Musta mere sadamatest vilja välja vedada.