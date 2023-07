VERETÖÖ KOOLISTAADIONIL: prokuratuur esitas eakaaslase tapnud noormehele süüdistuse ja saatis ta kohtu alla

Aruküla alevikus koolistaadionil 17aastase neiu pussitamise ja 19aastasele noormehele surmavate kehavigastuste tekitamise eest vahi all olevale noormehele on prokuratuur esitanud süüdistuse tapmises ja tervisekahjustamises ning ta on saadetud kohtu alla.