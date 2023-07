SEISUKOHT | Umbkeelsed toidukullerid ja taksojuhid – kes peaks neile keeled selgeks tegema?

Olen kaugel soovist, et inimesi, kes on sattunud siia sõja või muude negatiivsete asjaolude tõttu ja tahavad siin ausa tööga meie riiki panustada, kuidagi – olgu või keeleliselt – diskrimineerima hakata, aga olukord on ikkagi tobe. Tahaks ju samuti oma riigis siinse riigikeelega hakkama saada.