JUHTKIRI | Õigus käskida ja karistada jagatakse lahkelt kätte juba kõigile, kes kas või servapidigi riiki esindavad

Ideaalse riigi tähenduse võiks sõnastada ka nii, et saavutamatu on lõpuks kätte saadud. Praktikas on see võimalik ainult muinasjuttudes ja ulmeromaanides. Paraku peamiselt sellistes nagu George Orwelli „1984“, kus Suur Vend kõiki jälgib ja vajadusel karistab või Ray Bradbury „451 kraadi Fahrenheiti“, kus raamatud (st iseseisvalt omandatavad teadmised) on kurja juureks kuulutatud ja vaid riik teab, mis tema inimestele hea. Kas need on ikka ideaalid, mille poole liikuda?