TÜLI TAEVANI! Keskerakondlased läksid rahapaja ümber kisklema. Yana Toom: ühel päeval keegi avastas – raha on arvel!

Suhted Keskerakonna ladvikus on lõplikult nugadel. Pea kõik partei tipp-poliitikud on valmis vastasleeri kuuluvaid erakonnakaaslasi avalikult kritiseerima. Mõni eriti teravalt. See pole tavapärane.

Näiteks sotside leeris olid mõned Lauri Läänemetsa juhiks valimise järel üsna pahased. Ometi jäid need sisetülid erakonda. Partei tippudest ei läinud keegi meediale kituma. Rääkimata võimalusest, et keegi hakanuks Läänemetsa toolil jalgu alt saagima. Keskerakonnas seevastu tümitatakse üksteist varjamatult.

Partei juhatuse liige ja eurosaadik Yana Toom nendib, et see on kurb: „Just saavutasime tõelise tasakaalu ja olime opositsioonis tugevad… Nüüd raha pärast raksu minna ei oleks mõistlik.“