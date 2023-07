MART SOIDRO | Kuidas on muutunud laulupeod? Kunagine visioon, et inimesed tulevad kokku ja laulavad, võtavad õlut ja kõigil on lõbus, pole täitunud

„Iga pidu saab ükskordkord otsa, pillimehel otsa lõpeb ramm.” XIII noorte laulu- ja tantsupidu on saanud minevikuks ja osalejate vettinud rahvariided on nende ridade kirjutamise ajaks ära kuivanud. Need võib silma alt ära kappi tagasi panna, mis ei tähenda muidugi seda, et mälestus ühest ilusast nädalavahetusest sellega kustuks.