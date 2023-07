MÕISTUS JÄI KOJU: turist kraapis iidsele müürile enda ja kallima nimed

Inglismaalt Bristolist pärit Ivan Dimitrov (27) saatis Rooma linnapeale kirja, milles palus vabandust Colosseumi seina sodimise eest, vahendab Guardian. Dimitrov selgitas kirjas, et mõistis alles hiljem, kui Itaalia politsei ta üles leidis, kui tõsine oli olukord. Ajalehes Il Messaggero avaldatud kirjas rääkis ta, et vabandab siiralt nii itaallaste kui ka terve maailma ees kahju tõttu, mida ta tekitas Colosseumile kui inimkonna pärandile. Ta ütleb, et kiidab neid, kes pühendult valvavad seda ajaloolise ja kunstilise tähtsusega mälestist.