TOHOH! Politsei korraldusi eiranud Greta Thunbergi ootab kohtutee

Kohaliku meedia teatel peatasid Greta Thunberg ja tema kaaslased 19. juunil Malmö sadama naftaterminalis liikluse. Noorterühmituse „Võtke tulevik tagasi“ juhtimisel blokeeriti füüsiliselt kütust transportivaid sõidukeid. „Kliimakriis on juba lugematute inimeste jaoks elu ja surma küsimus. Me ei jää kõrvalseisjateks,“ kuulutas Thunberg samal ajal sotsiaalmeedias.

Kolmapäeval märkisid Rootsi prokurörid põgusas avalduses, et „noorele naisele“ esitati süüdistus allumatuses, kuna too keeldus täitmast politsei korraldust sündmuskohalt lahkuda. Teatavasti pidid politseinikud ta sündmuskohalt minema tirima, vahendab Euronews. Ehkki avalduses Thunbergi nime ei mainitud, kinnitas prokuratuuri pressiesindaja, et tegemist oli tõesti kuulsa kliimaaktivistiga.