VIDEO | Peaminister Kallas miljonitoetusest opositsioonile: linna peal käisid jutud, et Pruunsild maksis mullu selle eest, et nad valitsuse lõhuksid

Kallase sõnul töötati välja tasemetööde süsteem, mis puudutab klasse, kes lähevad üle eestikeelsele õppele, et tagada õppele üleminek ja et õpilaste õpitulemused ei halveneks. Tasemetöödega mõõdetakse matemaatika, loodusõpetuse, eesti keele kui teise keele ja vene keele kui emakeele taset.

Kallas ütles, et koolide juures asuvad spordirajatised on sageli lukus või aetakse lapsed sealt ära. Kallas saadab kõikidele riigikoolidele kirja, kus palutakse rajatisi hoida lahti ka suvel, et ergutada laste liikumisharjumusi. Riina Sikkut lisas, et ühelgi lapsel ei tohi takistada spordi tegemist.

Kärbete kohta ütles haridusminister, et valitsus on ülesandeks võtnud riigieelarve korda teha. Kristina Kallas ütles, et oleme oluliselt halvemas seisus, et võtta endale ambitsiooniks eelarve tasakaalu, kuid riigi püsikulud tuleb kontrolli alla saada. Üks oluline kärbe on tehtud, mis on seotud peretoetuste kasvu kärpega, ütles Kallas. Kallas lisas, et kui võrdluseks tuuakse Soomet, siis Soomes on hetkel, mida kärpida, aga ühe madalaima valitsussektori kulutuste osakaaluga riigina peame endalt küsima, kas mingid fundamentaalsed riigiülesanded tuleks üldse ära jätta, milleks me ilmselt valmis ei ole. Terviseminister Sikkut lisas, et valitsemisalades ei tehta sel aastal otsuseid uute kulutuste tegemiseks.

Valitsus kinnitas määruseid, mis puudutavad tervisekaitsenõudeid koolidele. Muudatused puudutavad moodulklasse ja võimlemisruumide tervisenõudeid, kuna vahepeal on toimunud innovatsioon ventilatsiooni, valgustuse jms osas, ütles terviseminister Riina Sikkut.

Arstitudengite praktikaaegse tasustamise kohta ütles Sikkut, et järgmisest aastast kahekordistavad vajaduspõhised õppetoetused. Tasuta tööd ei saa kelleltki eeldada, kuid praktika tasustamise osas ei ole kiireid otsuseid oodata, ja Soomega võistlust ei alustata, sest seda poleks võimalik meie tervishoiusüsteemis teha, selgitas Sikkut.