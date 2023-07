OTSEBLOGI | Vene vägede raketirünnakus Lvivi elurajoonile hukkus vähemalt viis inimest. Lukašenka: Prigožin pole Valgevenes, vaid lahkus Venemaale

Lvivi kuberner Maksõm Kozõtskõi ütles, et tänahommikune rünnak on „kõige hävitavam rünnaku Lvivi piirkonna tsiviilelanikkonna vastu alates täiemahulise sõja algusest“, lisades, et kahjustada sai üle 30 maja, samuti 250 korterit ja kümme hostelit. Ta teatas, et tapetud olid 32aastane Anastasia ja tema 60aastane ema Mõroslava ning Mõkhailo (35) ja Irõna (63).

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka öelnud, et Wagneri grupi juht Jevgeni Prigožin ei viibi enam Valgevenes, vaid on Peterburis või Moskvas. Lisaks ütles ta, et tal oleks hea meel vahendada Venemaa ja Ukraina vahelist rahulepingut. Kõnelused võimaliku rahulepingu üle võivad alata sügisel, arvas Valgevene juht.

Aeglased relvatarned Ukrainasse lükkasid Kiievi kavandatud vasturünnaku edasi, võimaldades Venemaal tugevdada oma kaitset okupeeritud piirkondades, sealhulgas miinidega, ütles Volodõmõr Zelenskõi kolmapäeval eetrisse läinud teleintervjuus

Hiina president Xi Jinping hoiatas isiklikult oma Venemaa kolleegi Vladimir Putinit tuumarelvade kasutamise eest Ukrainas, vahendas Financial Times (FT) 5. juulil lääne ja Hiina ametnikele viidates. Kreml lükkas väite tagasi.

Ukraina valitsus süüdistas teisipäeval Venemaad provokatsiooni kavandamises Moskva kontrolli all olevas Zaporižžja tuumajaamas. Venemaa väidab samal ajal, et Kiiev kavatseb rajatist rünnata. Volodõmõr Zelenskõi ütles teisipäeval, et mitme jõuploki katusele on paigutatud lõhkekehasid meenutavaid esemeid, et rünnakut simuleerida.

Kolmapäeval väitis Kremli pressiesindaja Dimitri Peskov, et hoopis Kiiev kavandab suurt sabotaaži. „Ukraina võimaliku sabotaaži tagajärjed võivad olla katastroofilised,“ ütles Peskov ajakirjanikele.

Ida-Ukrainas Venemaa vägede poolt okupeeritud Makijvka linnas hukkus Ukraina mürsurünnakus üks ja sai vigastada veel 41 inimest, sealhulgas kaks last, teatas linna administratsiooni juht Vladislav Kljutšarov.

Venemaa ei näe alust Musta mere teraviljalepingu uuendamiseks, teatas Venemaa välisministeerium vähem kui kaks nädalat enne lepingu lõppemist. Lepinguga on Venemaa lubanud Ukraina sõjast hoolimata Musta mere sadamatest vilja välja vedada. Ministeerium teatas oma avalduses, et Venemaa teeb kõik selleks, et kõik lepinguga hõlmatud laevad saaksid Mustalt merelt lahkuda enne selle kehtivusaja lõppu 17. juulil, vahendas Reuters.

Vladimir Putin märkis teisipäeval, et Venemaa on pärast Wagneri palgasõdurite rühmituse ebaõnnestunud mässu ühtsem kui ei kunagi varem.