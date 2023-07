Pääses vanglast: kohus andis juristile võimaluse

Süüdistuse järgi kasutas Nurk ühe MTÜ, mille juhatuse liikmena tal oli ligipääs selle arvelduskontole, rahalisi vahendeid enda huvides. Teod on toime pandud 2019. aasta lõpust kuni 2020. aasta sügiseni. Nurk on pidanud Lääne-Virumaal õigusbürood. Mullu tunnistas Viru maakohus ta süüdi ning mõistis talle vangistuse, mis asendati 720 tunni üldkasuliku tööga. Kriminaalhooldaja tegi kohtule ettekande, et karistus pöörataks täitmisele, mis tähendab, et Nurk pole asunud talle pandud kohustust täitma, seda seoses töötundidega. Viru maakohus jättis juunis kriminaalhooldusametniku taotluse rahuldamata ja pikendas kohustuse täitmise tähtaega ehk Nurk on kohustatud heastama kuriteoga tekitatud kahju, s.o kannatanu esitatud tsiviilhagi summas 919,21 eurot, hiljemalt tänavu aasta 20. septembriks.