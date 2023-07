KAS ALAKEHA PALJASTADA ON PIINLIK? Kehaaugustaja: „Iga vulva on kui lumehelves – ainulaadne!“

Scarletsi sõnul on naiste intiimneet palju levinum, kui arvama kiputakse. Seda lasevad paigaldada erineva vanuse, tausta ja iseloomuga naised. Ühiskonnas puudub surve endale intiimneeti teha ning see on inimese isiklik otsus. Seetõttu puudub ka valehäbi. Bikiinipiirkonna vahatamine on aga pigem naiste ilu huvides tehtav protseduur. Vähesed teevad seda siiralt enda pärast. Ikka ühiskonna või partneri survel ja pornokultuurist mõjutatuna.