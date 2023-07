VIDEOGALLUP | Millised üritused on väärt külastamist ja millised mitte? Kas suveüritused on liiga kallid?

Suvi on alanud ning kõikvõimalike festivalide ja vabaõhukontsertide aeg jälle käes. Õhtuleht uuris, millised on need suveüritused, mis inimestele kõige kustumatuma mulje on jätnud ja millistes on pidanud pettuma. Ning sedagi, kas suveürituste hinnad jõuab veel ära kannatada.