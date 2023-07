JUHTKIRI | KRIIS – MIS SIIS?! Kriisivarud on vähem kui kuuendikul Eesti elanikest

Päästeameti tellitud värske kriisiks valmisoleku uuring elanike seas näitas, et see on sama madal kui nelja aasta eest. Tõsi, midagi on muutunud: uuringut lähemalt vaadeldes jääb silma, et kriisiohu tunnetamine on paranenud ehk inimesed mõtlevad rohkem kaasa, kui maailmas on toimumas midagi erakordset. Üldine seis on aga kahjuks ikkagi kesine. Reaalselt oskab hädaolukorras toime tulla vaid umbes pool elanikkonnast. Inimesi, kellel on olemas kõik vajalikud vahendid ja varud, on Eestis endiselt vaid 15 protsenti.