Muutused Twitteris: Elon Muski järjekordne soolo pani kasutajad pagema

Elon Muski värskeim vägitegu seoses Twitteriga on vaatamisliimidi kehtestamine. 30. juunist alates sisselogimata inimesed enam säutse ja kontosid näha ei saanud. Samuti lubas Twitter tasuta kasutajatel näha maksimaalselt tuhandet säutsu päevas. Maksuliste (sinise linnukesega) kasutajate limiit viidi 10 000 peale. Musk ise säutsus, et meetmed on ajutised. Neid olevat tarvis, et tehisintellekti jooksutavad ettevõtted ei saaks oma süsteemide treenimiseks Twitterist andmeid koguda, vahendas Guardian.