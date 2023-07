KÄTTEMAKSUSEADUS: Ungari parlamendi otsus viib ilmselt tuhandete õpetajate lahkumiseni

2. märtsil avalikustas riikliku haridussüsteemi eest vastutav Ungari siseministeerium oma kodulehel seaduseelnõu, mis ristiti kiirelt kättemaksuseaduseks. Seda põhjusel, et kriitikute hinnangul võib valitsus ihuda õpetajatele kättemaksu, kuna nood on nõudnud juba pikalt kõrgemat palka, paremaid töötingimusi ja haridusreformi. Selle nimel on tuldud korduvalt ka tänavatele ja see Ungari võimudele ei meeldi.