Ehtne Office 2021 ja Windows 10/11 erimüügis alates 7 eurost! Kuidas see võimalik on?

Paljud kasutajad, keda vaimustab Godeal24 pakutav madal hind, on küsinud, kuidas saab hind nii soodne olla. Mis veelgi olulisem: kas kaup on ikka ehtne? Võite olla kindel, et tegemist on päris asjaga, sest Godeal24 müüb OEM-litsentse. Litsentse, mida pakutakse tavaliselt arvutitootjatele hulgikaubana masstoodangu jaoks. OEM-litsentsi miinus on asjaolu, et see on tavaliselt emaplaadiga seotud, nii et pärast aktiveerimist on sama litsentsi alusel keeruline paigaldada tarkvara teise arvutisse.