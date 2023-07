Riigikontroll pahandab: riik on jaganud neli miljardit eurot, aga kuhu, kellele ja millisel eesmärgil?

Analüüsi tegemiseks oli vaja kõigepealt välja selgitada, kui palju ja millisel eesmärgil on riik viimase 10 aasta jooksul rahaliselt Eesti ettevõtteid toetanud. Kahjuks tuli riigikontrollil tõdeda, et praegu ei ole võimalik mõistliku aja- ja ressursikuluga kavandatud analüüsi teha ning auditiaruannet koostada, sest selle eelduseks olevat terviklikku ja tõest andmestikku, kellele, millistest allikatest ja kui palju on abi eraldatud, polnud puuduste tõttu ettevõtete toetamise andmetes võimalik koostada. Riigikontroll loodab teema juurde naasta niipea, kui andmete kvaliteet seda võimaldab.

Riik on aastate jooksul toetanud avaliku rahaga ühel või teisel eesmärgil paljusid ettevõtteid, viimastel aastatel on toetused olnud fookuses seoses COVID-19-pandeemia ja selle tagajärgede leevendamisega. Nende pandeemia-aegsete toetuste kohta on Riigikontroll teinud ka mitmeid ülevaateid ja analüüse. Et ettevõtete toetamine pole aga vaid erandlik COVID-19-aegne nähtus, asus Riigikontroll 2022. aasta sügisel ette valmistama laiemat tagasisidet andvat analüüsi selle kohta, milline on olnud riigi antud toetuste mõju ettevõtete käekäigule ja seeläbi ühele või teisele majandussektorile ehk mida ja mil viisil maksumaksjate rahaga ettevõtete toetamine ühiskonnale majanduse eri osade arengu ja muude sotsiaalmajanduslike mõjudena tagasi on toonud. Selle analüüsi tegemiseks oli vaja kõigepealt välja selgitada, kui palju ja millisel eesmärgil on riik viimase 10 aasta jooksul rahaliselt Eesti ettevõtteid toetanud.