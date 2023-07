Kas need suvised tervisprobleemid kimbutavad ka sind?

Liigne higistamine. Suvised kuumad ilmad ja kehaline aktiivsus põhjustavad suurenenud higistamist. Eriti raskeks muutub olukord neil inimestel, kellel on niigi kalduvus ülemäärasele higistamisele. Ülemäärane higistamine põhjustab ebamugavust ja häirib tugevalt igapäevaelu. Siin on mõned näpunäited, kuidas sellega toime tulla:

Seedehäired. Suvel meeldib meile kõigile nautida erinevaid toite ja jooke, osaleda vahvatel grillipidudel ja teistel ohtra toitlustusega väliüritustel. Kõik see võib päris tugevasti mõjutada seedesüsteemi. Mõned inimesed võivad kogeda seedehäireid, nagu kõhulahtisus, kõhukinnisus või hoopis gaaside kogunemine ning kõhupuhitus. Seedehäirete vältimiseks on üldine soovitus jälgida oma toitumist ning mitte laskuda liialdustesse. Mõistlik on süüa mitmekesist toitu, süüa kiirustamata ning toit korralikult läbi närida. Väldi rasvaseid, raskestiseeditavaid ning liiga soolaseid ja vürtsikaid toiduaineid. Joo piisavalt vett, et säilitada oma keha vedelikutasakaal.