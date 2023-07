OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa plaanib provokatsioone Žaporižžja tuumajaamas

Ukraina valitsus süüdistas teisipäeval Venemaad provokatsiooni kavandamises Moskva kontrolli all olevas Zaporižžja tuumajaamas. Venemaa väidab samal ajal, et Kiiev kavatseb rajatist rünnata. Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval, et mitme jõuploki katusele on paigutatud lõhkekehasid meenutavaid esemeid, et rünnakut simuleerida.

Venemaa ei näe alust Musta mere teraviljalepingu uuendamiseks, teatas Venemaa välisministeerium vähem kui kaks nädalat enne lepingu lõppemist. Lepinguga on Venemaa lubanud Ukraina sõjast hoolimata Musta mere sadamatest vilja välja vedada. Ministeerium teatas oma avalduses, et Venemaa teeb kõik selleks, et kõik lepinguga hõlmatud laevad saaksid Mustalt merelt lahkuda enne selle kehtivusaja lõppu 17. juulil, vahendas Reuters.

Vladimir Putin märksi teisipäeval, et Venemaa on pärast Wagneri palgasõdurite rühmituse ebaõnnestunud mässu ühtsem kui ei kunagi varem.

Kiievis maeti teisipäeval kirjanik Viktoria Amelinat, kes suri Vene raketirünnakus Kramatorski linna pitsarestorani, mis tappis kokku 12 inimest, sealhulgas lapsi.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev ütles teisipäeval, et alates aasta algusest on Venemaa armeesse liitunud elukutseliste lepinguliste sõduritena 185 000 värsket värvatut. Telegrami postitatud videos ütles Medvedev, et viimase nädala jooksul liitus armeega peaaegu 10 000 uut võitlejat pärast seda, kui Wagneri grupi palgasõdurite mäss maha suruti ja selle võitlejatele anti võimalus registreeruda tavasõduritena.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank teatas, et laenab Dniprole 25 miljonit eurot, et aidata tal toime tulla lahingute eest põgenevate inimeste sissevooluga. Laen aitab tagada elutähtsate munitsipaalteenuste jätkuvat osutamist inimestele, kes on sunnitud sõja tõttu põgenema.