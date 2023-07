Mupo tegi laulu- ja tantsupeol 148 trahvi

Tantsu- ja laulupeo proovide ajal liikus mupo harjutuskohtade ümbruses ja tegi erinevate rikkumiste puhul valdavalt selgitustööd. Ka laulupeo toimumise päeval piirduti eeskätt ennetustöö, õigesse kohta parkimisele juhtimise ja linnas eksinute aitamisega. „Piletipatrullgi oli lülitatud laulupiduliste käsutusse, seda enam, et laulupeo ajal oli kõigile linna külalistele ühistranspordis sõit tasuta,“ rääkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt. „Seoses valesti parkimistega tegime kahe peopäeva ajal 148 trahviotsust ja need olid tõesti vaid sellised otsused, mis lausa nõudsid reageerimist. See tähendas, et tegemist oli olulise rikkumisega – liikluse oluline takistamine, invakohal parkimine või liikluskorraldusvahenditega seatud piirangute rikkumine,“ sõnas Hunt.