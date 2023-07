Suvel olgu tööpüksid lühikesed!

Snickers Workweari üle maailma tuntud mugavust ja funktsionaalsust pakuvad suvel lühikesed püksid, T-särgid, kerged pusad, nokamütsid, sokid ja palju muudki veel.

Väga head ja mugavad lühikesed püksid on kogu suveriietuse alustala. Peamiseks ootuseks suvistele tööpükstele on väga hea hingavus ja liikumisvabadus. Nii ongi Snickers Workweari Lite-sari keskendunud justnimelt sellele. Eriti kerged, õhukesed, üleni venivad ja mugavad Lite-sarja lühikesed püksid viivad töömugavuse uutesse kõrgustesse. Kes on selleks valmis, tulge neid TAMREXi kauplustesse proovima.

Väga head mugavust, vastupidavust ning funkstionaalsust pakuvad Snickers Workweari Flexi-sarja lühikesed tööpüksid. Mõlema mudeli suurteks eelisteks on eemaldatavad ripptaskud, elastsete, kuid vastupidavate kangaste nutikas asetus ja kehaliikumist järgiv 3D lõige. Tähelepanelik vaatleja märkab, et just neid kannavad oma ala parimad professionaalid.

Lisaks mugavusele, hingavusele ja funktsionaalsusele näevad need püksid jalas väga head välja, see on meeldivaks boonuseks ja tõstab igaühe tuju.

Piraadipüksid on hea valik neile, kes kasutavad oma töös põlvekaitsmeid või kellele ¾ säärepikkus lihtsalt väga meeldib.