GALERII | LÄHEB LAMMUTAMISEKS! Hiinalinna elanik: „Kahju, see koht on ikka väga südame küljes.“

Hiinalinna aiamaadel on aeg justkui seisma jäänud. See on kõige vaiksem juuli, mida siinkandis nähtud, räägib daam, kes tuli esmaspäeval veel viimaseid tööriistu ära tooma. Varem üürgas igas aias raadio, suvi oli aktiivne aeg. Nüüd on aiamajad tühjad ja varem hoolitsetud aedades kasvab rinnuni rohi. Vaikus ja linnulaul.