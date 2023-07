Allmaliidri tapja vabaneb vanglast

Kokkuvõtvalt leiab maakohus, et Juri Vorobei puhul on olemas alused tema vabastamiseks vangistusest tingimisi enne tähtaega ühes esialgu elektroonilise valve kohaldamisega. See tähendab, et maakohtu hinnangul on kinnipeetava karistuse eesmärgid täidetud ning tema käitumiskontrollile allutamine koos elektroonilise valve kohaldamisega on kindlasti tulemuslikum kui järelejäänud vangistuse lõpuni kandmine.

Pealegi on käitumiskontrollile allutamine kinnipeetavale vabaduses oluliseks toeks ning tagab kontrolli tema edasise elu ja tegevuse üle. Ühtlasi annab see kinnipeetavale võimaluse näidata, et oma edaspidise elu suudab ta elada seaduskuulekalt.

Maakohus usub kinnipeetava väidetesse selles, et ta on saanud aru oma vigadest ja soovib edaspidise elu elada seadusekuulekalt. Niisamuti nõustub maakohus kaitsja argumentatsiooniga selles, et kinnipeetava karistuse eesmärgid on täidetud ja teda ei saa enam ohtlikuks pidada.