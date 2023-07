Vargustes kahtlustatav võeti vahi alla

„Esialgsete andmete põhjal on mehele esitatud kahtlustus 23 episoodis, aga võimalik, et neid episoode tuleb juurde, sest uurimine alles käib. Praegu kahtlustab politsei, et mees on varastanud peamiselt ehitus- ja tehnikakauplustest, aga ka rõivapoodidest ning ehitusobjektilt. Robotniidukeid ja kõlareid varastas mees mitu korda,“ rääkis Kivi.

„Kui menetluse käigus tuleb välja, et kahtlusalune on korduvalt varastanud ning on alust eeldada, et tegemist on sarikurjategijaga, peab ka õiguskaitse kiiresti ja jõuliselt reageerima. Siinkohal on aga oluline, et kõik varguse episoodid saaksid tuvastatud. Seetõttu on oluline üle rõhutada, et kui inimene või mõni ettevõte on sattunud varguse ohvriks, tuleb igal juhul sellest politseile teada anda. Vargusel võib olla kokkulangevusi varasemalt sooritatud samalaadsete kuritegudega, mis omakorda aitavad kaasa kurjategija tabamisele,“ sõnas menetlust juhtiv Lääne ringkonna prokurör Hanna Varik.