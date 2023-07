JUHTKIRI | Tartu silmakirjalik autovabadus: linnaametnikud sõidavad autoga, lihtrahvas käigu jala!

Paraku pole ideaalseid asju ja olukordi teatavasti olemas. On Tartugi rohepöörde meepotis oma tõrvatilgad. Rõõmu on sellest kõige rohkem lastel-noortel ja turistidel, ümbruskonna elanikel mitte nii väga - pigem tekitab vastakaid tundeid ja leidub neidki, kes seda järjekindlalt ajuvabaduse puiesteeks nimetavad.

Tundub justkui poolik projekt, leiab üks. Teisele käib närvidele, et koos muu liiklusega on teisele poole jõge suunatud ka kogu ühiskondlik transport, mida autoliikluse keskkonnasõbraliku alternatiivina propageeritakse. Ent see pole veel kõik: üks tähelepanelik tartlane märkas, et Tartu linnavalitsuse parklas oli juba esimesel avamisele järgnenud tööpäeval rohkem autosid kui autovabaduse puiesteel inimesi. Äraseletatult: autovabaduse propageerijad sõidavad ise rõõmsalt autodega edasi.