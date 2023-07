Amet tahab kehtestada uudistesaadetele uue kohustuse

„Eesti on Piirideta Reporterite pressivabaduse indeksis praegu 8. kohal. See on fakt. Aga kas tõde on see, et Eestis on kõik pressivabadusega hästi või et mujal on lihtsalt asjad palju halvemini? Ametnike ja seaduste abil tõe kehtestamine peaks kuuluma teise aega ja riiki, mitte demokraatlikku ja ajakirjanduse iseseisvust hindavasse Eestisse,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa.