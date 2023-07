ÄIKE RIKKUS LASTE RÕÕMU | Nõustaja ja laulupeo vabatahtlik: keha mäletab veel pikalt seda traumat, mille paljud lapsed said

Kui te märkate oma laste puhul järgmise tugevama vihmasaju või ka äikese korral teistmoodi, rohkem kartlikke emotsioone kui varem, siis võtke oma laps kaissu ja kinnitage, et ta on hoitud ja kaitstud. Ei maksa öelda „ära karda, midagi ei juhtu“, sest seda last, kes šokist ja vihmast, üleni märg kui kassipoeg, oma rühma juures värises ja nuttis, või see laps, kes samasuguses olukorras oli kogunisti täiesti üksi jäänud, kaotanud ära ka oma grupi, juhendaja või vanemad, teda see jutt ei lohuta ja tema keha ei saa uskuda, et midagi halba ei juhtu. Kehale on vaja aega, et traumat tervendada. On vaja korduvaid turvalisi kogemusi, et keha saaks jääda uskuma: tõesti ei juhtu midagi.