VIIS PUDELIT VIINA! Koerahoidja pani loomad luku taha ja koos topsisõbraga lagastas kliendi kodu

3. juuni hommikul kell kümme jättis Julia Nahkur enda koera ja kassi Tallinna korterisse hoidma Tatjana. Hoidja oli pakkunud seda teenust Facebooki grupis Koerahoidja. Julia sõnul tundus Tatjana talle normaalse inimesena. „Kuulsin temast vaid nii palju, et ta on ka varem koeri hoiule võtnud. Vaatasin ta Facebooki kontot, kus ta paistis välja suure koeraarmastajana. Leppisime kokku, et ta tuleb juuni alguses loomadega tutvuma. Kohtumisel paistis tegu olevat toreda ja rahuliku inimesega.“