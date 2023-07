Oht minevikust: endisel Raadi lennuväljal tuli maapõuest välja 100kilone pomm

„Kui keegi leiab kahtlase eseme, siis kindlasti jätta see puutumata,“ loeb ta sõnad peale. „80 aastat maa sees teeb oma töö ja mida roostesem see on, seda ohtlikum. Ainus õige tegu on helistada häirekeskusele.“

Demineerijad hindavad iga leitud lõhkekeha ja otsustavad selle olukorra järgi, kui ohtlik see on. Mõnikord pole võimalik leitut liigutada ja siis tuleb see hävitada kohapeal. Ta toob näiteks, et sealsamas Raadil Eesti Rahva Muuseumi ehitusel tuli mitu mürsku lõhata. Enamasti saab lõhkekeha siiski transportida ja siis viiakse see lõhkamispaika. Siiani on kõik leitud lõhkekehad plahvatanud just sellisel moel ja sellisel ajal nagu demineerijad seda soovivad. „Selle nimel me treenime iga päev,“ sõnab Tõnson.