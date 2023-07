Eesti Rahva Muuseumi läheduses Raadil leiti 100kilone lennukipomm

Leiust anti hädaabinumbri 112 kaudu kohe teada päästeameti demineerijatele. Demineerijad selgitasid, et pommil pole sütikuid ning see on transportimiseks ohutu. Lõhkekeha teisaldamist turvasid päästjad ja politseinikud. Pomm transporditi politsei eskordi saatel Ida-Virumaale, kus see kaitseväe polügoonil hävitatakse.