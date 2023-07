MÕRV JA ENESETAPP? Läänemere parvlaevalt vette hüpanud üksikema võis olla depressioonis ja poeg invaliid

On 29. juuni pärastlõuna. Poola sadamalinnast Gdyniast teele asunud Stena Spiriti parvlaeva reisijate seas on 36aastane Paulina ja tema seitsmeaastane poeg Lech. Nad on pärit Poola põhjarannikul paiknevast Gdanskist umbes 100 km lõunas asuvast Grudziądzi linnast. Teadaolevalt on Paulina üksikema – noore Lechi isa jättis juba mõne aja eest pere maha, ei suhtle enam nendega ning elab välismaal. Kell 16.20 kõlab üle laeva aga häiresignaal. Kõlavad ärevad teated, et keegi on hüpanud üle parda! Õige pea selgub, et ema ja poeg laevaga Karlskrona sadamasse ei jõua…