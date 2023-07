VÄHIRAVIFONDI "KINGITUD ELU" JUHT: ravimit, mida Eestis soodustingimusel ei saa, tuleb ette keskmiselt korra päevas

Vähiravifondist on ligi kümne aastaga siiski abi saanud üle 2000 inimese, kes on Tervisekassa vihmavarju alt välja jäänud. Kõik meie poole pöördunud abivajajad on saanud abi. Iroonilisel kombel toetame me aga lisaks vähihaigetele ka riiki. Tasume üheksa protsenti käibemaksu kõikidelt ravimiostudelt. Arvestades, et oleme 20 aastaga soetanud ravimeid kokku enam kui 20 miljoni euro väärtuses, on sellelt ostult riigikassasse laekunud vähemalt 1,8 miljonit eurot. Sisuliselt iga peaaegu kümnes vähiravifondile annetatud euro läheb käibemaksu tasumiseks, ainuüksi sel aastal oleme käibemaksule „kulutanud“ üle 120 000 euro.