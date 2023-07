„Ma soovin, et see kõik lõpeks.“ Prantsusmaad kimbutavad vägivaldsed rahutused

Meeleavaldajad on seni skandeerinud innukalt fraasi „Õiglus Nahelile“, ent see pole nende ainus soov. „Nad püüavad kasutada saabunud momenti võimalusena avada laiemat debatti politsei süsteemse väärkohtlemise vastu – eriti töölisklassi äärelinnades,“ selgitas Pariisis viibiv vabakutseline ajakirjanik Rebecca Rosman NPRile. Tema sõnul on neis piirkondades kurdetud juba kaua politsei jõhkruse ja diskrimineerimise üle.