„MA EI OSKA MATEMAATIKAT JA MU LAPS EI OSKA!“ Värsked õpetajad kummutavad eelarvamusi

Õhtuleht kirjutas 15. juunil, et matemaatikaõpetaja eriala pole kuigi populaarne ning selle lõpetab üsna väike osa alustanud tudengitest. Tartu ülikoolis lõpetas sel kevadel kolm ja Tallinna ülikoolis (TLÜ) üheksa inimest. Kes need üldse on, kes selle ameti valivad?