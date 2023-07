KAARDID | REFORMI EBAVÕRDSUS: millised linnad ja vallad tasuvad vanurite hooldekodude kulusid helde käega? Kes koorivad riigi käest suure vaheltkasu?

TALLINN JA SELLE KULDNE RING: Rohelisega on kaardil märgitud linnad ja vallad, mis saavad riigilt hooldereformiks selgelt rohkem raha, kui nad ise hooldekodudele edasi hakkavad maksma. Punasega on aga vastupidised juhtumid: hooldekodudele tuleb selgelt rohkem maksta, kui linn või vald riigilt saab. Kollane tähendab, et raha on enam-vähem võrdselt, pluss-miinus 5%.