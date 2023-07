JUHTKIRI | MOODNE ORJATURG? Arsti tööd teed, aga ei saa hooldajagi palka

Tartu Ülikooli ametlikes selgitustes on kirjas: „Kuuenda kursuse praktika on kohustusliku õppetöö osa. Õppetöö toetamiseks pakub Tartu Ülikool õppetoetusi. Kui praktikant on oma õppetöö sooritamisel praktikabaasile lisaväärtuseks, võib praktikabaas tudengile väärilist töötasu pakkuda.” Võib, aga ei pea. Ja ega tihti pakugi.

Selge ja igati loogiline. Ometi jätab see suhu natuke mõru maigu: tööd ju tegelikult teed, juba oled väliselt arst, elad nagu arst, elamiskulud ka juba nagu arstil... Võiks ju saada kas või miinimumpalka, mida makstakse praktikal käijatele näiteks Õhtulehes, sest kuigi nad õpivad, teevad nad ju ka tööd. Kuidas siis arstipraktika sellest erineb? Miks peavad mõned olema kuidagi õigemad kui teised? Või nagu ütles poeet Jüri Üdi: „Mõned saavad ja mõned ei saa, see ongi kapitalistlik maa”.

Nojah, päris arstid nad ju veel tõesti ei ole, aga tudengid justkui ka mitte, sest loengutes nad ju enam ei käi. Nii ongi lõpukursuse kliinilisel praktikal olevad arstiabid nagu ohvitseri aspirandid vahva sõduri Švejki seiklustes – allohvitseride leivale ei mahu, sest neist on nad kõrgemal. Ohvitseri paguneid aga veel välja ei kanna. Ja lõpuks nad nutsid õnnest, kui kartsa sattusid – lõpuks ometi on kindel pind jalge all!