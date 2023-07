3 põhjust, miks teha sporti just välitingimustes

Vaata lähemalt, miks teha sporti just välitingimustes ning kuidas värskes õhus treenimine mõjutab meie füüsilist ja vaimset heaolu. Samuti uuri, kuidas aitab nutikell treeningu tõhusamaks muuta ning anda ülevaate selle mõjust meie kehale.

Värske õhk

Üks peamisi eeliseid välitingimustes treenimisel on võimalus nautida värsket õhku. Värsket õhku hingates tunneb inimene end erksa ja elujõulisena, sest õhk on puhtam ja hapnikurikkam. Hapnik on meie keha jaoks oluline, kuna seda kasutatakse energia tootmiseks ning see on vajalik kõigi keharakkude ja organite normaalseks toimimiseks. Värske õhu hingamine aitab paremini hapnikut tarnida organismi kudedesse ja elunditesse.

Värskes õhus liikudes on võimalik saada ka looduslikul moel D-vitamiini, mis on oluline immuunsuse tugevdamiseks. See aitab reguleerida immuunrakkude aktiivsust ning on seotud põletikuliste protsesside kontrollimisega organismis. Hea D-vitamiini tase võib aidata vähendada nakkuste, sealhulgas hingamisteede infektsioonide riski. D-vitamiin on vajalik ka kaltsiumi imendumiseks ja ainevahetuseks organismis. See aitab hoida luud tugevad ja terved.

Seda, mis seisus on Sinu keha nii enne kui pärast treeninguid, saad kontrollida vaid 1 minuti jooksul nutikella abil. Huawei uue nutikella Watch 4 Pro eripäraks on järgmine samm tervisandmete monitoorimises, mis tagab 7 erineva tervisenäitaja samaaegse mõõtmise. See tähendab, et lisaks traditsioonilistele indikaatoritele, nagu südame löögisagedus ja hapniku sisalduse mõõtmine veres, mõõdab see ka EKG-d, arteriaalse jäikuse seisukorda, stressitaset, naha temperatuuri ja kopsufunktsiooni. Nende tulemuste põhjal on võimalik saada koheselt selge ülevaade ning teavitusi ja soovitusi selle kohta, kuidas säilitada terve südametöö ja vere korralik hapnikutase. Samuti pakub uus nutikella mudel reaalajas meeldetuletusi kõrvalekallete kohta, et hoiatada tervisega seotud probleemidest võimalikult varakult.

Mitmekesine treeningkeskkond

Väljas treenimine pakub palju rohkem mitmekesisust ja võimalusi erinevate treeningute ja spordialade jaoks. Olgu selleks jalgrattasõit, jõutrenn, jooksmine, matkamine või rannavõrkpall. Välitingimused pakuvad erinevaid pinnaseid, maastikke ja keskkondi, mida saab treeningutesse kaasata. Võrreldes jõusaaliga, kus treeningseadmed on üldjuhul piiratud, annab väljas treenimine võimaluse kasutada looduslikke takistusi, näiteks nagu tõuse ja laskumisi, et suurendada treeningu intensiivsust ja tulemuslikkust.