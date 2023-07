SEISUKOHT | Noorena saab suve veeta ka suurte summadeta

Üldjuhul pole noorel inimesel võimalusi teha oma vabal ajal midagi suurt ja kulukat just üleliia. Näiteks ainuüksi reisimiseks või restoranides käimiseks on vaja vähemalt paarsada eurot (restorane külastades küll reisimisest veidi vähem). Kindlasti on ka neid, kellel ei ole rahalisi probleeme, kuid alljärgnev keskendub nendele noortele, kellel võimalus iga kuu üüratuid väljaminekuid teha puudub.