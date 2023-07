Läheks õppima Tallinna Teeninduskooli kaubanduse erialale? „Õppisin klientidega paremini suhtlema, probleeme lahendama ja arendasin täpsust!"

Ta kinnitab, et Tallinna Teeninduskoolis õppimine on vaheldusrikas – igapäevaselt saab teada midagi uut ja huvitavat. „Õpetajad on vastutulelikud ning õpilased abivalmid ja toredad. Iga aasta tuleb läbida praktika. Juba esimesel praktikal õppisin klientidega paremini suhtlema, probleeme lahendama ja arendasin täpsust ning korrektsust. Olen oma oskused proovile pannud ka koolis toimuvatel erialastel võistlustel, kust saab suurepärase kogemuse, palju häid emotsioone ja õppetunde,“ kirjeldab tudeng.

Kui tunned, et niisugune eriala võiks ka sind kõnetada, siis just praegu on õige aeg! Nimelt toimub Tallinna Teeninduskoolis vastuvõtt kaubanduse erialale ning avaldus on võimalik esitada kuni 9. juulini. Kaubanduse erialale astumiseks on vajalik põhiharidus ja kolme aasta jooksul omandavad õpilased kutsekeskhariduse.

Kas ja miks õppida kaubandust?

See eriala sobib kõikidele noortele, kel on vähegi huvi kaubanduse vastu. Kuna kaubanduses on väga palju erinevaid ameteid, siis lähtuvalt nendest on ka ametiks vajalikud isikuomadused erisugused. Kaubandustöötaja töö eeldab valmisolekut inimeste teenindamiseks, meeldivat ja viisakat käitumist, head suhtlemis- ja väljendusoskust, ausust, iseseisvust ja kohusetundlikkust. Töö sujumisele aitab kaasa tolerantsus, kannatlikkus, hea füüsiline ja vaimne vastupidavus ning võime paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Seega klienditeenindajatele ja kassapidajatele peab meeldima inimestega suhtlemine, laotöötajale aga kord ja süsteemsus. Kõik kaubandustöötajad peavad olema täpsed ja hoolima heast teenindusest. Kõige olulisem on aga enda motivatsioon ja tahe õppida.

Tallinna Teeninduskoolis omandatud erialased oskused ja kogemused on abiks ja kasuks mitte ainult tööl, vaid ka igapäevaelus.

Kui kahtled siiski, kas tasub seda eriala õppida, siis tea, et kaubandusettevõtted on eelkõige huvitatud palkama vastava eriala lõpetanud noori. Kõik kaubandusettevõtted soovivad, et tööle asuvad klienditeenindust, müügitööd ja kaupu tundvad noored inimesed. Kaubandusettevõtete personalijuhtide sõnul eelistavad nad tööle võtmisel alati kutsehariduse omandanud kutsega inimesi. Eriala lõpetajad leiavad tööd erinevatel ametikohtadel: klienditeenindaja, kassapidaja, müüja-konsultant, e-kaupluse klienditeenindaja, müügikonsultant, laotöötaja, infoleti teenindaja jne.

Tasuta õpe, rohkelt soodustusi ja põnevad praktikad