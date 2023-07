ÕL VIDEO | TÄNAVAKÜSITLUS | „Äkki jääks koju“ ehk Kuidas saab Tallinnas liigelda pärast Hobujaama ristmiku sulgemist?

Lisaks Hobujaama ristmikule on ajutiselt suletud Viru keskuse bussiterminal ning seal peatuvad bussid on ümber suunatud. Samuti sõidavad ajutiselt teist teed need bussiliinid, mis muidu läbisid Hobujaama ristmikku. Trammid nr 1, 2, 3 ja 4 ei sõida augustikuu lõpuni, liikvel on vaid nr 6.