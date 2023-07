SÕJATSOON JENIN: Iisrael käivitas Palestiinas viimaste aastate suurima sõjalise operatsiooni

Esmaspäeva varahommikul lendasid linna kohal Iisraeli droonid ning taevasse tõusis plahvatustest ja rehvide põletamisest tingitud musta suitsu. Tegemist on viimaste aastate suurima sõjalise operatsiooniga Palestiina territooriumil. Sealne tervishoiuministeerium teatas teisipäeva pärastlõunal, et hukkunud on vähemalt kümme palestiinlast, ent see arv ilmselt kasvab. Lisaks on saanud vigastada üle 100 inimese.