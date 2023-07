KUIDAS AIDATA KEHAKUVANDI PROBLEEMIGA INIMEST? Psühhoog: „Teise inimese keha kommenteerimisest võiks hoiduda. Nii positiivses kui ka kriitilises noodis.“

Peaasi.ee koolitaja ja psühholoog Elina Kivinukk räägib, et kehadüsmorfia on kehakuvandiga seotud ärevushäire tüüp – seega vaimse tervise häire, mis pole seotud objektiivsete andmetega näiteks kehakaalu või -mõõtmete kohta. „Häire võib avalduda inimese veendumuses, sageli kinnisidees, et tema kehaehitus või konkreetsed kehaosad pole sobivad või võiksid olla teistsugused. Teised aga sedalaadi viga ei näe või pole see nii häiriv, kui inimene ise tajub,“ märgib psühholoog.