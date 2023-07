PASTOR TAMMSALU PASSIOON | Nils Niitra: see ei ole meeleparandus

Olen neil päevil pidanud mõtlema palju pastor Jaan Tammsalu peale, mitte üksnes kirjutama. Kas tema süsteemsed abielurikkumised on seotud füsioloogiliste iseärasustega (loe: kõrge libiidoga), mida ta ei suuda lihtsalt kontrollida, või on see vaimuliku ametiga kaasnevate boonuste ära kasutamine või miks mitte ka mõlemat?