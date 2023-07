MART PUKK | Millise filmi saaks Prigožinist – Isamaasõja stiilis draama või tragikomöödia?

Jevgeni Prigožini ja tema eraarmee viimase aja seiklused köidavad paljude meeli. Me teame temast üllatavalt palju fakte, kuid enamasti on need siiski teatud äri- ja sõjauduga kaetud. Ilmselt kavatsetakse vahvast kokast tulevikus vändata ka film või seriaal - nii huvitava mehega on tegemist. Mina soovitaksin tavalist täispikka mängufilmi, sest kogu tema 62 aastat kestnud elust tuleks seeriaid liiga palju. Osad neist surmigavad, mõned siiski päris põnevad.