KUIDAS USALDUSE VÕITMINE KÄIB? Maire Aunaste: mõtlesin esimest korda elus, et olen midagi väga olulist maha maganud

See küsimus on pärit XIII´lt noorte tantsupeolt, kus poiss helilindilt küsib maailma asjade toimimise kohta… Vastust ei oska arvatavasti anda ükski lapsevanem – usalduse õpetust pole ka üheski koolikavas. Aga – eks elu õpetab! Tantsupeo staadioni mustreid vaadates on vastus tegelikult olemas.